Vida Urbana Mais de 1,6 milhão de raios caíram no Tocantins de janeiro a abril de 2024 Segundo a Energisa, apesar do número elevado, houve uma redução de 38% em relação ao primeiro quadrimestre de 2023, quando foram contabilizadas 2.664.110 descargas atmosféricas

Os primeiros quatro meses de 2024 foram marcados por uma intensa atividade elétrica no Tocantins. Nesse período, mais de 1,6 milhão de raios foram registradas no estado, o que equivale a uma média de 13.681 descargas elétricas por dia. As informações foram divulgadas neste sábado (25) pela Energisa Tocantins. Leia também: Ao jogar em casa contra o Crac, C...