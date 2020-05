A doença causada pelo novo coronavírus está presente em mais da metade (76) dos 139 municípios do Tocantins e infectou 2.205 pessoas, segundo Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES), desta sexta-feira, 22. O documento mostra que o Tocantins chegou a 49 mortes pela Covid-19. No dia anterior, eram 1.976 casos e 47 mortes.

A SES aponta 242 casos nas últimas 24 horas, 132 deles em Araguaína e 26 em Palmas. Os demais estão em Alvorada (01), Araguatins (01), Augustinópolis (06), Bandeirantes do Tocantins (02), Cachoeirinha (03), Colinas do Tocantins (09), Darcinópolis (02), Divinópolis do Tocantins (01), Esperantina (02), Fátima (02), Figueirópolis (01), Formoso do Araguaia (04), Tabocão (01), Goiatins (03), Guaraí (07), Gurupi (04), Ipueiras (01), Itaguatins (04), Nazaré (01), Nova Olinda (11), Palmeiras do Tocantins (01), Palmeirópolis (01), Paraíso do Tocantins (07), Peixe (01), Porto Nacional (01), São Bento do Tocantins (02), São Miguel do Tocantins (02), Sítio Novo do Tocantins (02) e Wanderlândia (01).

Sobre as mortes, além da colinense Constância Silva, de 73, anos, a SES confirma a morte de um homem de 61 anos, que morava em Araguaína e era hipertenso. Ele morreu na quinta, 21, no Hospital Dom Orione de Araguaína. A cidade concentra 12 das 49 mortes e 43% de todos os casos confirmados da doença. A capital tem 372 e responde por 16% do total dos casos.

Confira a ascensão da doença na infografia