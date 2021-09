Vida Urbana Mais cinco pessoas morreram no TO; idosa de 96 anos é a vítima mais velha registrada nesta sexta Tocantins contabilizou 191 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 62 das últimas 24 horas

Mais cinco pessoas acima de 55 anos morreram de Covid-19 no Tocantins. As mortes, registradas no Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, 24, destaca que três das vítimas não tinham nenhum tipo de comorbidade. Elas tinham idades entre 55 a 96 anos. Até o momento, 3.762 pessoas morreram vítimas da doença nos municípios tocantinenses. Hoje o Tocantins contabilizou 191 no...