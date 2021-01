Vida Urbana Mais 506 casos e 8 mortes por Covid-19 nesta quarta-feira, 13 Total de infectados é de 94.381 com 1.286 e 84.117 recuperados

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informa nesta quarta-feira, 13 mais 506 casos confirmados para Covid-19 e mais 8 mortes pela doença, que elevam os contaminados para 94.381 acumulados desde o primeiro caso, em março do ano passado, e 1.286 óbitos. Segundo a SES, 84.117 pacientes estão recuperados e 8.978 estão ativos. Araguaína com 115, Palmas com 43 e Gurupi...