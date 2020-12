Vida Urbana Mais 318 casos e uma morte por Covid-19 nesta quarta-feira Tocantins acumula 88.376 infectados e 1.219 mortes

Um morador de Araguaína, 88 anos, diabético e hipertenso é a única vítima da doença registrada no boletim nesta quarta-feira, 23. Ele morreu dia 19 de dezembro no Hospital Regional de Araguaína. Além desta morte, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou mais 318 casos de Covid-19 e levou o acumulado do Tocantins para 88.376 infectados. De...