Vida Urbana Mais 30.100 doses de vacinas contra a Covid-19 chegam ao Tocantins nesta sexta-feira Segundo o a Secretaria de Estado da Saúde (SES), as doses serão destinadas para imunização da população de 60 a 64 anos, trabalhadores da saúde e forças de segurança

O Governo do Estado informou que o Tocantins receberá na tarde desta sexta-feira, 30, uma nova remessa de vacinas com mais 30.100 doses contra a Covid-19. Ao todo, são 600 doses de CoronaVac e 29.500 de AstraZeneca. Segundo o a Secretaria de Estado da Saúde (SES), as doses serão destinadas para população de 60 a 64 anos, trabalhadores da saúde e forças de segura...