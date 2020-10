Vida Urbana Mais 273 novos casos e mais sete mortes por Covid-19 no Tocantins Boletim da Secretaria Estadual da Saúde mostra Tocantins com 72.571 confirmações e 1.042 mortes

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) deste sábado, 17, novos 273 casos e 7 mortes estão confirmadas para Covid-19 elevando para 72.571 as confirmações da doença, que já matou 1.042 tocantinenses. Entre os infectados há 12.993 casos ativos e 58.536 recuperados. No grupo dos ativos, há 120 internados. Nos l...