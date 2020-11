Vida Urbana Mais 272 novos casos confirmados e duas mortes registradas por Covid-19 Tocantins chega a 80,7 mil infectados e de 1.157 mortes

São mais 272 novos casos confirmados para Covid-19 no Tocantins, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Do total, 107 foram registrados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados ontem, segundo o documento. Com os dados, o Tocantins registra...