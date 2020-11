Vida Urbana Mais 269 novos casos confirmados de Covid-19 fazem Tocantins passar dos 77 mil infectados Há 10.074 casos ativos, 65.906 estão recuperados 1.115 morreram de complicações da doença

A Secretaria da Saúde divulgou 269 novos casos confirmados da Covid-19, levando o Tocantins a contabilizar 77.095 casos confirmados entre 240.681 notificadas com a doença no Tocantins. Segundo a SES, há 66.026 pacientes recuperados e 1.115 morreram. Os dados são do boletim que reúne informações recebidas dos municípios até as 23h59 do dia anter...