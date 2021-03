Vida Urbana Mais 26,6 mil doses de vacina chegam ao Tocantins para imunizar pessoas entre 75 a 79 anos Governo prevê aplicação em 2.844 trabalhadores da saúde e 9.804 idosos entre 75 e 79 anos

O governo do Tocantins confirmou ter recebido na madrugada desta quarta-feira, 17, mais 26.600 doses da CoronaVac. O imunizante será aplicado em trabalhadores da saúde (2.844) e pessoas entre 75 e 79 anos (9.804), totalizando mais 12.6 mil pessoas serão imunizadas contra a Covid-19 no Tocantins. A remessa faz parte da 8ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação c...