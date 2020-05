Passados 70 dias desde o início dos casos confirmados de Covid-19 no Tocantins, doença causada pelo novo cornavírus, o novo boletim epidemiológico aponta 2.591 pacientes com a doença, 162 confirmados nas últimas 24 horas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), neste domingo, 24, os novos casos foram registrados em: Alvorada (1), Araguaína (50), Araguatins (2), Augustinópolis (1), Colinas do Tocantins (5), Darcinópolis (23), Esperantina (1), Formoso do Araguaia (1), Goiatins (2), Gurupi (6), Miracema do Tocantins (2), Monte do Carmo (2), Nova Olinda (5), Palmas (18), Palmeiras do Tocantins (3), Paraíso do Tocantins (3), Porto Nacional (1), São Miguel do Tocantins (1), Tocantinópolis (10), Wanderlândia (2) e Xambioá (23). Até este domingo, os casos estão distribuídos em 81 municípios.

Neste domingo, o Tocantins contabiliza que entre os casos confirmados, 656 pacientes estão recuperados e 1.883 estão ainda ativos. Até o momento, 52 pessoas morreram em decorrência da Covid-19.

A nova confirmação de falecimento é de um idoso de 81 anos, residente de Xambioá, que não apresentava nenhuma comorbidade. O idoso morreu neste sábado, 23, em São Geraldo, no estado do Pará.

Faixa etária

Os pacientes confirmados recentemente são das seguintes idades: 6 de 0 a 9 anos; 5 de 10 a 19 anos; 83 de 20 a 39 anos; 51 de 40 a 59 anos; 9 de 60 a 69 anos; 8 com mais de 70 anos.

Dentre os casos do último boletim divulgado, o Laboratório Central do Estado (Lacen-TO) confirmou 119 positivos de 375 testes realizados. Outros 43 foram confirmados através de testes rápidos.

Além dos casos atribuídos às estatísticas do Tocantins, foram diagnosticados por aqui 4 casos positivos do novo Coronavírus para os estados de Maranhão, Pará e Sergipe.