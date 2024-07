Vida Urbana Mais 15 aprovados no cargo de técnico judiciário são convocados para posse no Tribunal de Justiça Segundo o TJTO, os novos servidores serão lotados, inicialmente e provisoriamente, na Comarca de Palmas até a definição da lotação definitiva

Mais 15 candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Técnico Judiciário – Apoio Judiciário e Administrativo foram nomeados para o quadro de pessoal efetivo do Poder Judiciário do Tocantins. As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) nesta terça-feira (9). A relação de convocados e classificação pode s...