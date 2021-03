Vida Urbana Mais 13,2 mil doses da Coronavac chegam ao Tocantins para idosos e profissionais da saúde Até esta quarta-feira, apenas 3% da população do estado recebeu as vacinas

O governo do Tocantins divulgou o recebimento de mais 13.200 doses da vacina Coronavac na madrugada desta quarta-feira, 3, remetidas pelo Ministério da Saúde (MS). As vacinas imunizarão trabalhadores da saúde e idosos de 80 a 84 anos, público-alvo da primeira fase. Segundo o governo, as vacinas estão na Gerência Estadual de Imunização, em Palmas, para separação e entr...