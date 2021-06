Vida Urbana Mais 12 pessoas morrem de Covid-19 no TO; Estado registra 921 novos casos da doença nesta terça Quatro desses óbitos foram registrados em Araguaína, região norte; dos novos casos da doença, 687 foram detectados por RT-PCR, 35 por sorologia e 199 por teste rápido

No 443º dia da pandemia no Tocantins, o boletim epidemiológico registra nesta terça-feira, 1°, mais 12 óbitos causados pela Covid-19. O Estado também contabiliza hoje 921 novos casos confirmados da doença, sendo 124 das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, nesta segunda-feira, 3...