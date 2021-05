Vida Urbana Mais 11 pessoas no Tocantins perderam a luta contra a Covid-19, aponta boletim desta sexta-feira Estado contabilizou, nesta edição do documento diário, 665 novos casos confirmados do vírus, sendo 94 das últimas 24 horas

O 425º boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins aponta que o Estado contabilizou, nesta sexta-feira, 14, 665 novos casos confirmados do vírus, sendo 94 das últimas 24 horas. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados inseridos no sistema, pelos municípios, nesta quinta-feira, 13, no sistema da Secretaria Estadual da Saúde (...