Vida Urbana Mais 109 aprovados no concurso da PM são convocados em segunda chamada Foram convocados, em segunda chamada, 109 candidatos, conforme sequência de classificação dos aprovados no certame, levando em consideração as ausências e desistências de candidatos convocados na primeira chamada

A Polícia Militar, após autorização do Governo do Tocantins, convoca, em segunda chamada, os candidatos aprovados no concurso público regido pelos Editais Nº 1– PMTO – CFP e Nº 1 – PMTO – CFPE, respectivamente nos cargos de Aluno-Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares - QPPM, Aluno-Soldado do Quadro de Praças Especialistas - QPE, obedecida a ordem de classificação f...