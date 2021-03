Vida Urbana Mais 10 pessoas morrem no Tocantins da Covid19; Estado registra mais 391 casos nesta segunda Conforme o informativo, dos 391 novos casos desta segunda, 345 foram detectados pelo teste RT-PCR, 16 por sorologia e 30 por teste rápido

O Tocantins contabilizou 391 novos casos confirmados da Covid-19 nesta segunda-feira, 8, sendo que 61 pessoas se contaminaram nas últimas 24h. O restante é de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados no último domingo, 7. O Boletim Epidemiológico do estado também aponta nesta segunda, mais 10 mortes causadas no Tocantins por complicações d...