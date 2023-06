Zara e Spike, os cães farejadores da Polícia Militar, ajudaram a encontrar 12 tabletes de maconha que eram transportados no compartimento de bagagem de um ônibus na BR-153, em Guaraí, cidade localizada no noroeste do Estado. A droga estava escondida dentro de um aparelho de som, em uma caixa de papelão. A apreensão ocorreu na tarde de terça-feira, 27. Um homem de 52 anos acabou preso.

A abordagem faz parte da Operação Hórus da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Durante as buscas os animais indicaram a caixa de papelão no bagageiro. Ao lado do dono do aparelho, os militares abriram o pacote e localizaram a droga, estimada em 10,4kg e avaliada em R$ 22,5 mil.

Conforme a corporação, o suspeito informou que recebeu a substância em Igarapava (SP) e iria deixá-la em Vitória do Mearim (MA). Pelo transporte, recebeu R$ 70.

Preso em flagrante, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.