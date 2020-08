No dia que a Capital ultrapassou os sete mil casos de Covid-19, o boletim epidemiológico da prefeitura de Palmas com dados sobre a doença trouxe uma novidade. Nessa segunda-feira, 10, o documento apontou uma análise detalhada sobre os óbitos ocorridos na Capital por complicações causadas pela doença. De acordo com a gestão, esse novo recurso será disponibilizado semanalmente.

O documento é produzido pela Secretaria Municipal da Saúde (Semus), por meio do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19) e do Sistema de Informação de Mortalidade de Palmas (SIM) e destaca a distribuição de óbitos conforme a idade, sexo, escolaridade, raça, comorbidades e região territorial.

No documento desta segunda-feira, o COE revela que das 60 pessoas que já morreram por Covid-19, 24 são mulheres e 36 são homens. A maioria das mortes é de pessoas que tinham entre 60 e 69 anos (16 óbitos), tinham o ensino fundamental (16) e eram pardas (28). A região Norte da Capital teve 20 óbitos (33%), a parte central da cidade 13 mortes (22%) e a região Sul de Palmas teve 27 óbitos (45%) em decorrência da doença.

A respeito das comorbidades isoladas, a hipertensão arterial era parte do perfil da maioria das pessoas que morreram por conta da doença (sete casos), seguida da obesidade (quatro casos), diabetes mellitus (a popular diabetes tipo 2) e neoplasia (três casos). Em relação a óbitos por Covid-19 de pessoas que tinham múltiplas comorbidades, o documento mostra que diabetes mellitus associada a hipertensão arterial estão no ranking de enfermidades da maioria dos óbitos (seis casos), seguida de hipertensão arterial e obesidade (quatro casos).

Boletim

Com mais 153 casos da doença registrados nas últimas 24 horas, a cidade chegou aos 7.138 pacientes diagnosticados com a Covid-19. Desse número, 4.100 estão recuperados, 2.907 cumprem isolamento domiciliar, 71 estão internados e 60 pessoas morreram. A taxa de letalidade em Palmas é de 0,8%.

A maioria dos registros na Capital estão no Jardim Aureny III (254), Taquari (143), Jardim Aureny I (110), Jardim Aureny II (108), Quadra 706 Sul (102) e Quadra 307 Norte (99).

Segundo o boletim desta segunda-feira, a taxa de ocupação hospitalar de Palmas é de 75,9%. Os leitos clínicos públicos e privados estão 74,2% ocupados. Já os leitos de Unidade de Terapia (UTI) estão 77,5% ocupados. Dos 71 residentes da Capital que estão internados com Covid-19, 33 estão em estado graves e 38 são estáveis. Outros 11 moradores da cidade estão internados com suspeitada da doença.

O documento também diz que a Capital tem 50 pacientes de outras localidades internados, sendo 40 graves e dez estáveis, além de outros dois pacientes internados com suspeita para a doença.