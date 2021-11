Vida Urbana ‘Maior Aulão’ online será transmitido neste sábado e domingo Evento é realizado pela TV Anhanguera e será transmitido ao vivo no G1

Para ajudar candidatos ao Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), a TV Anhanguera promove neste sábado e domingo, 6 e 7 de novembro, mais uma edição do Maior Aulão. O evento será transmitido ao vivo no G1 de cada estado e na PUC TV, em Goiás, das 08 às 13 horas. De acordo com a TV Anhanguera, qualquer pessoa pode se inscrever, já que é uma ajuda gratuita para ...