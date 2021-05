Vida Urbana Maio começa com 2.278 mortes por Covid-19 em 24h no país Desde o início da pandemia, a doença já matou 406.565 brasileiros

No primeiro dia de maio, o Brasil alcançou a marca de 2.278 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, a doença já matou 406.565 brasileiros. A média móvel de mortes se manteve no elevado valor de 2.422 óbitos por dia. Com isso, o país chegou a 46 dias com a média acima de 2.000 e a 101 dias com o dado acima de 1.000. A média móvel é um instru...