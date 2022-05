Vida Urbana Maio Amarelo inicia com prisões por embriaguez ao volante e flagrantes de condutores inabilitados No domingo, 1, que marca o início da campanha, duas pessoas foram presas por embriaguez

No final de semana, três condutores foram presos por embriaguez ao volante e três pessoas autuadas em flagrante por dirigir sem habilitação. As prisões e autuações ocorreram na BR-153 e na BR-242, nos municípios de Darcinópolis, Gurupi, Paraíso, Araguaína e Aguiarnópolis. No domingo, 1, em Araguaína, norte do Estado, um flagrante pela conduta de entregar a direçã...