Atualizada dia 2.4 às 15h30



Maicon Douglas conquistou o quarto título estadual de mountain bike na categoria elite em prova única disputada na manhã de domingo, na pista 2 do Parque Cesamar, ao superar os pilotos Lucas Sena, que ficou com a prata, e Evandro Amaral, o carroceiro, com o bronze.

O palmense de 27 anos completou as 6 voltas do circuito em 1h16min para chegar ao tetracampeonato. Lucas Sena cruzou a linha em segundo a 1min29 do líder. Carroceiro completou o pódio da principal categoria a 6min8seg.

Na categoria Júnior Masculino, Otávio Queiroz, convocado para o Pan, confirmou o favoritismo e completou as 4 voltas em 57min48seg.

A prata ficou com Joas Menezes, a 1min19. Júlio Sales Nazareno conquistou a medalha de bronze a 3min40s do líder.

Na disputa pelo ouro da master A, saiu-se melhor Renan Carvalho, com 1h03min38 as quatro voltas da categoria. Em segundo, completou Gustavo Henrique Mariano, com 1h04min15s. Geovan Araújo ficou com o bronze com 1h05min15.

Pela master B, Alexandre Brum completou a prova em 1h02min14 e ficou com o ouro, à frente de Júnio Cesar, com 1h03min37seg, a prata, e de Alexandre Valverde com 1h06min28seg.

Cristiano Silva conquistou o ouro na master C, com 2min02 as três voltas da categoria. A prata ficou com Orcalino Júnior (24min51) e o bronze com Vanderlei Pereira, com o tempo de 25min22seg.

Entre as mulheres, Janaina Souza com 46min18se ficou o título da master feminino, seguida de Leidiane Santos, com 46min57seg e Lara Sousa, com 51min10seg.