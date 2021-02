Morreu na tarde desta sexta-feira, 12, o maestro Othônio Benvenuto, aos 95 anos, em Gurupi. As informações iniciais apontam que ele estava internado em um hospital particular da cidade, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. O corpo será cremado em Valparaíso (GO).

O Jornal do Tocantins tentou contato com a família, mas ainda não teve retorno. Dos seus muitos trabalhos, o maestro é fundador da Casa de Cultura da Universidade de Gurupi (UnirG). “O trabalho do maestro Benvenuto na UnirG teve início em setembro de 2003, quando implantou a Casa de Cultura, um projeto que desenvolve talentos de músicos, pintores, atores e bailarinos. Ao longo de mais de 17 anos, a Casa de Cultura tem alcançado êxito na formação de crianças e adultos, por meio do ensino das Artes.”, diz parte da nota divulgada pela universidade.

A filha do maestro, Mira Benvenuto, é professora da instituição. Othonio Benvenuto da Silva nasceu no Ceará em 07 de março de 1925. O jornalista Gil Correia escreveu um livro-reportagem sobre a trajetória do maestro. Ao divulgar seu trabalho, Correia falou certa vez sobre o maestro: “Ao fixar residência em Gurupi, em 2002, entregou-se com paixão ao projeto de criação de uma orquestra sinfônica regional, iniciando com a Camerata - formada por músicos instrumentistas profissionais e vozes -, tendo feito várias apresentações regulares em momentos especiais. Mesmo obrigado a abandonar a batuta, por problemas de saúde, nunca deixou de estimular músicos e de participar dos eventos culturais. Seu amor à música continua inabalável. No Tocantins e, particularmente, em Gurupi, conquistou uma verdadeira legião de amigos e admiradores.”, disse.

Nota da UnirG

“A Universidade de Gurupi lamenta profundamente o falecimento do Maestro Othônio Benvenuto, fundador da Casa de Cultura da UnirG, ocorrido hoje, 12. Ele tinha 95 anos e era pai da professora da Instituição, Mira Benvenuto. O corpo será cremado em Valparaíso (GO).

Pelos importantes serviços prestados, a UnirG presta condolências a familiares e amigos.”