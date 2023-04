Uma grande quantidade de dinheiro que estava escondida dentro de um tambor foi apreendida pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (26),durante o cumprimento de mandados da operação Rota Caipira. A investigação apura o tráfico internacional de drogas produzidas na Bolívia, no Peru e na Colômbia, que eram transportadas para o Brasil.

Imagens feitas pela Polícia Federal mostram os agentes contando dinheiro na casa de um dos investigados, em Goiás. Ainda não foi divulgado um balanço do valor apreendido.

A operação foi autorizada pela Justiça Federal do Tocantins e cumpre mandados em 13 estados: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Ceará e Goiás.

São 28 ordens de prisão preventiva e 59 de busca e apreensão, além da apreensão de 16 aeronaves e sequestro de três propriedades rurais e bloqueio de valores, totalizando cerca de R$ 300 milhões.

Um dos mandados é cumprido em uma concessionária de veículos em Araguaína, no norte do Tocantins. O estabelecimento supostamente pertence a um dos chefes do grupo criminoso.

A investigação começou em novembro de 2020, com uma troca de informações entre a Polícia Federal e a Polícia Militar do Pará, após a apreensão de 815 kg de cocaína em Tucumã (PA).

A Polícia Federal em Araguaína descobriu que a organização criminosa adquiria cocaína fora do país e realizava o transporte através de complexa estrutura aérea até pontos estratégicos localizados nos estados do Pará, Tocantins e Maranhão.

A princípio, o destino final dos carregamentos eram as capitais nordestinas, como São Luís (MA), Teresina (PI) e Fortaleza (CE). A polícia não descarta que a droga também tenha sido enviada para países da Europa por portos da região, mas isso ainda é investigado.