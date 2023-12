Cantores e compositores do grupo tocantinense AmazoniCanToria se apresentarão no Show "Sons do Tocantins", no próximo sábado, 16, a partir das 12h, no Salão Nacional do Turismo 2023, localizado no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Os músicos Genésio Tocantins, Juraíldes da Cruz, Braguinha Barroso, Lucimar e Dorivã, compõem e cantam ritmos, costumes, lendas e histórias do povo do norte, destacando fauna e flora do cerrado e do bioma amazônico, que representa o cotidiano ribeirinho.

Com batidas rítmicas afro-brasileiras e indígenas, os artistas contribuem fortemente para construção da música popular brasileira, na medida que narram nas letras e expressam nas melodias, a importância de estabelecer e difundir a identidade do norte do país e do estado do Tocantins.

O espetáculo da banda AmazoniCanToria, é formado por músicas autorais, vozes, violões e percussão.

Sobre o evento

Segundo divulgado pelo Ministério do Turismo, o Salão Nacional do Turismo, será realizado entre os dias, 15, 16 e 17, e contará com todos os 26 estados, mais o Distrito Federal que, juntos, apresentarão o Brasil aos brasileiros e estrangeiros que visitarem o evento.

Além das manifestações culturais com danças, músicas, e outras manifestações artísticas, o evento contará com pratos da gastronomia típica do Brasil, sendo 27 pratos distintos.

A expectativa é que seja ocupada metade do Estádio Mané Garrincha, na área de acesso às arquibancadas, em torno de 26 mil m2, e um público geral de 30 mil pessoas, com uma média de 10 mil por dia.

O acesso ao Salão será gratuito e o ingresso já está disponível no site do Sympla.