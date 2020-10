Vida Urbana Músicos protestam para voltar a trabalhar e são recebidos na prefeitura Dezenas de músicos protestaram a noite de segunda-feira, pouco em Taquaralto após categoria discutir com a gestão de Palmas medidas para de retorno gradual

Músicos protestaram contra as medidas restritivas que ainda impedem os artistas de se apresentarem, em razão da pandemia. O movimento ocorreu após uma audiência com a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) na tarde desta segunda-feira, 19, com representantes da Ordem dos Músicos do Brasil, seção Tocantins e pelo Sindicato dos Músicos do Tocantins Segundo o comunicado da Prefe...