Vida Urbana Mês de julho deixa estoques em situação crítica e Hemocentro convoca doadores de sangue Todos os tipos de sangue estão em falta nas unidades do estado; saiba como doar

Com as férias de julho, é comum uma queda significativa nas doações de sangue, o que influencia diretamente os estoques da Hemorrede do Tocantins. Diante dessa situação crítica, a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES) convoca urgentemente pessoas de todos os tipos sanguíneos para contribuir com a doação de sangue nos diversos pontos da Hemorrede no estado. A report...