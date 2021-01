Vida Urbana Médicos são os primeiros vacinados com a dose de Oxford no Brasil A fila começou com três médicos, e depois mais sete trabalhadores da saúde da linha de frente contra a Covid-19

Os primeiros vacinados com o imunizante de Oxford/Astrazeneca no Brasil foram médicos da Fiocruz. A fundação aplicou as doses em um evento neste sábado (23) no Rio de Janeiro, enquanto as remessas que chegaram da Índia eram entregues ao Ministério da Saúde. O primeiro a receber a vacina Oxford-AztraZeneca-Fiocruz foi o infectologista do @inifiocruz, Estevão Portela. pi...