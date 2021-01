Vida Urbana Médicos e pacientes relatam efeitos colaterais graves do 'tratamento precoce' contra Covid-19 Arritmias e hepatites são alguns dos efeitos associados a kit de drogas sem eficácia contra o coronavírus

Quando Edson José da Rocha, 51, recebeu o diagnóstico de Covid-19, veio junto a indicação do chamado "tratamento precoce", com drogas como azitromicina e ivermectina. Quando foi internado com a doença, foi a vez da cloroquina e, logo em seguida, passou a sentir uma sensação estranha no peito. Logo depois vieram a piora e, menos de um mês após a entrada no hospital, a...