Vida Urbana Médicos contratados para UTIs em Araguaína querem suspender serviços após 4 meses sem receber Governo diz que acionou responsáveis para evitar suspensão e garante que os repasses estão regulares. Simed critica modelo de contrato entre médico Pessoa Jurídica e terceirizada

A equipe médica contratada para atuar nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) terceirizadas no Hospital Regional de Araguaína (HRA) ameaçam suspender a prestação de serviço na sexta-feira, 15, caso não recebam os salários atrasados. Em comunicado às direções do HRA (geral, administrativa e técnica) no dia 5 deste mês, assinado por 16 profissionais, os médicos afirma...