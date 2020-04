“E eu quero compartilhar, a intenção ao me expor é para mostrar que esse ‘vírus’ pega mesmo, e pode pegar qualquer um, até mesmo a gente que está cuidado ou tentando cuidar das pessoas está exposta”. O depoimento é do médico Claudenir Katzwinkel, 48 anos, radicado em Palmas. Triatleta, ele contraiu a Covid-19 durante seu translado do Tocantins por Brasília, onde fez treinamento na força nacional do SUS, e Manaus, onde passou a atuar como voluntário no enfrentamento ao novo coronavírus. Ele falou com o JTO por telefone do hotel onde está em isolamento.

Segundo o relato do médico nas redes sociais, nem mesmo ele sabe onde contraiu a doença, que tem o período de incubação 1 a 14 dias. Segundo Katzwinkel, ele fez plantão no Samu, em Palmas, nos dias 8 e 9 de abril. Em seguida, no dia 14 de abril, ele viajou para Brasília, onde passou pelo hospital universitário, por dois dias, e seguiu depois para Manaus. A cidade é uma das mais afetadas pelo coronavírus no norte do país.

Na capital do Amazonas, ele apresentou tosse na noite do dia 19 e trabalho normalmente no dia seguinte, no Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz. Durante o dia, ele sentiu o corpo meio mole, dor no corpo e dor de cabeça. No dia seguinte, os sintomas de corpo fraco (astenia) e tosse continuaram o que o fez coletar material para exame no dia 22. A confirmação saiu positiva no dia 24.

O médico não precisou ficar internado. Ele permanece isolado no quarto do hotel preparado para os profissionais, que contém posto de saúde e profissionais para atendimento. Ele conta que optou por não tomar nenhum medicamento e sempre teve o apoio da equipe no hotel.

Médico formado pelo ITPAC, de Porto Nacional, Claudenir é farmacêutico e bioquímico formado na Universidade Federal do Paraná e possui pós em saúde pública. Também médico intervencionista e atuou como diretor clínico do SAMU em Palmas.