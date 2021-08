Cardiologista plantonista da “Sala-Vermelha” do Hospital Geral de Palmas (HGP), supervisor do Programa de Residência de Clínica Médica da UFT e preceptor do internato de medicina na UFT, UNIRG e ITPAC, conselheiro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Conselho Estadual de Saúde (CES ) e membro do Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Tocantins (CEMAS-TO), mesmo com essa atuação o médico Marcus Vinícius Camargo Pires, teve seu contrato de trabalho com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) extinto no dia 12 de agosto.

A extinção ocorreu um dia após o médico apresentar no comitê do CEMAS, que mantém um grupo em aplicativo de mensagem, uma demanda de 82 pacientes no corredor do HGP e a falta de sedativos. Ele também apontou a falta de cateter 8, usado em hemodiálise, que impedia uma criança de 13 anos de ser submetida ao procedimento, por ter sido acometida de síndrome nefrótica.

A mensagem enviada ao grupo do CEMAS, criado para agilizar soluções aos problemas na saúde e evitar judicializações, gerou respostas de membros do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, da própria SES. O secretário Luiz Tolini, que participava do grupo, visualizou as mensagens, mas não respondeu, apenas saiu do grupo às 19h48.

A manifestação do secretário ocorreu no dia seguinte, por meio do ofício 6576/2021/SES/GASEC - SGD: 2021/30559/120107. Nele, Tolini solicitava a rescisão contratual com Marcus Vinícius, com a observação: “A pedido da administração”, com base na Lei nº 3.422.

Aprovada no governo Mauro Carlesse (PSL) em março de 2019, a lei rege a contratação pública no Tocantins e prevê, no artigo 6, a possibilidade de rescisão contratual por conveniência da administração pública.

No mesmo dia, o então diretor geral, Leonardo Silva, comunicou a decisão para a diretora de gestão de pessoal, Leide Silva, por meio do memorando MEMO/HGP/GEDPE:566/202 - SGD:2021/30559/119532. Uma semana depois, no dia 20, a rescisão saiu no Diário Oficial.

Por meio do seu advogado Guilherme César de Melo Sena, o médico impetrou um mandado de segurança no Tribunal de Justiça, distribuído para o gabinete do desembargador Amaro Mendes. A defesa afirma que a extinção do contrato, em meio à situação de emergência na pandemia, é ilegal por não atender ao interesse público, não tem fundamentação técnica e se deu por desvio de finalidade. “Foi operado como forma de reprimenda, coação, perseguição e vingança”.

A defesa lembra o médico deu entrevistas apontando irregularidades que contribuíram de maneira efetiva para aperfeiçoar o serviço de saúde e apresentou ao CRM, como conselheiro, relatório com a situação de colapso no atendimento nas salas Vermelha e Amarela do HGP.

Segundo a defesa, o profissional agiu dessa maneira por seguir o Código de Ética Médica, que considera direito do médico apontar falhas em normas, contratos e práticas hospitalares.

“É preciso, então, novamente se perguntar: em que contexto, senão o de um regime autoritário, informes sobre a irregularidades na prestação do serviço de saúde pública poderiam justificar o desligamento do médico do exercício de suas funções em plena situação de emergencial em saúde?”, questiona a defesa do cardiologista.

“Autoridades estão autorizadas a atuar apenas quando há a finalidade estrita de interesse público de proteção às instituições democráticas”, diz o advogado, em outro trecho do mandado, protocolado na quinta-feira, 26, às 13h20. O médico quer uma medida liminar para suspender o ato declaratório de extinção do contrato e que a Justiça determine seu retorno ao exercício da medicina no HGP.

Marcus Vinícius tem 38 anos, nasceu em Marabá (PA) no dia 22 de julho de 1983. Ele é filho do ex-vice-governador do Tocantins, Raimundo Pires, o Raimundo Boi, e da ex-vereadora Warner Pires.

Nota da SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que a contratação temporária de servidores, como também, a extinção destes contratos, seguem o princípio do interesse da Administração Pública. Caso ele se perca, pode ser rompido a qualquer tempo, segundo a legislação vigente. Ressalta-se que o contrário também poderia ocorrer, caso o ex-servidor - por um ato de vontade - não tivesse mais interesse em manter o vínculo empregatício. A SES enfatiza que a unidade hospitalar na qual o ex-servidor atendia, é composta por vários plantonistas. Trata-se de uma equipe multiprofissional qualificada e completa, que funciona normalmente, mesmo ante a ausência - por quaisquer circunstâncias - de um ou outro profissional.

Atualizada dia 27.08 às 10h36 para inclusão da Nota da SES.