Vida Urbana Médico que teve registro profissional cassado no TO, suspeito de estupro, é preso no Rio de Janeiro Renato Wernersbach, já condenado por estupro em 2013, teve novo mandado de prisão expedido em Palmas após atos obscenos em frente a crianças, em dezembro do ano passado, e acabou preso na casa da mãe, em Rio das Ostras

A Polícia Civil do Rio das Ostras, município no litoral do Rio de Janeiro, prendeu nesta segunda-feira, 16, Renato Garcia Wernersbach, de 45 anos, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Palmas, no dia 12 deste mês. O mandado de prisão reforça que a prisão preventiva é para evitar que ele cometa outros crimes, principalmente de nat...