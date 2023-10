Vida Urbana Médico preso suspeito de violação sexual durante exames em Palmas tenta habeas corpus no STJ Ministro Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça é o relator do pedido do médico Paulo Rodrigues Amaral e pediu informações ao juiz do caso antes de decidir

A defesa do ginecologista Paulo Rodrigues do Amaral, de 62 anos, preso desde julho enquanto responde a, pelo menos, duas ações penais em Palmas tenta habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele é acusado de violação sexual mediante fraude durante exames ginecológicos de pacientes em Palmas e se tornou réu em duas ações penais do Ministério Público. Em uma ação, e...