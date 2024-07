Vida Urbana Médico morre após salto de parapente em campeonato na Serra do Estrondo A organização do 11° Campeonato de Axixá informou que o evento foi cancelado após a morte de Moisés Chateaubriand Feller

O médico e esportista Moisés Chateaubriand Feller, de 32 anos, morreu ao cair durante um salto de parapente, nesta quinta-feira (25). Ele participava de uma competição de voo livre na Serra do Estrondo, no município de Axixá, região extremo norte do estado.