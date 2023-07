Vida Urbana Médico Hosmany Ramos é denunciado por furto de celular em supermercado de Palmas Ministério Público o acusa de furtar um celular avaliado em R$ 2,5 mil. Ele ficou famoso nos anos 80 por inúmeros crimes que o levaram a ser condenado e preso, mas recebeu indulto em 2016.

O Ministério Público denunciou o médico Hosmany Ramos, 78 anos, por furtar um celular avaliado em R$ 2,5 mil, no dia 9 de fevereiro, dentro de um supermercado e açougue no centro de Palmas. A denúncia de quinta-feira, 6, feita pelo promotor Diego Nardo, também pede multa fixa no valor mínimo reparatório para a vítima, que também é médica. Segundo a denúncia,...