O médico homeopata José Joel Carneiro entrou em contato com o Jornal do Tocantins para explicar a receita com um remédio prescrito na Central de Flagrantes mostrado em matéria do JTO. O texto mostra que o vereador Moisemar Marinho (PDT), que é policial civil, cumpriu seu plantão na semana passada e, para ajudar os “colegas que estão na linha de frente”, levou o médico com receita e remédios para evitar contaminação do coronavírus.