Vida Urbana Médico do Tribunal de Justiça do Tocantins receita remédios do Kit Covid para pacientes infectados No dia 23 deste mês, a Associação Médica Brasileira (AMB) divulgou um boletim afirmando que o uso de cloroquina e outros remédios sem eficácia contra Covid-19 devem ser banidos

Apesar da polêmica e da chamada autonomia médica em torno dos medicamentos do Kit Covid (hidroxicloroquina/cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina e colchicina), pacientes infectados com a doença que procuram os serviços médicos do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO) estão recebendo orientação e receituário para ingestão de remédios que fazem parte d...