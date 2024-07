Vida Urbana Médica foge com bebê de hospital de MG e é presa em GO Suspeita, que é neurologista, fingiu ser pediatra para pegar a recém-nascida; ela foi presa em flagrante em Itumbiara

Uma médica de 42 anos entrou no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (MG) na noite de terça-feira (23) e fugiu com um bebê do sexo feminino após levá-la do quarto da mãe. Segundo a polícia, a recém-nascida foi encontrada na manhã desta quarta (24), em Itumbiara (GO), e encaminhada ao hospital para avaliação. A suspeita foi presa em flagrante no loc...