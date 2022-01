Vida Urbana Média móvel de casos sobe 85% e a de mortes cai 67% na primeira semana do ano Números superam a última semana de dezembro, quando a média móvel de casos havia subido 55% a de mortes caíra 33% no mesmo período

As infecções de Covid-19 aumentaram no Tocantins nos primeiros dias do ano, enquanto as mortes reduziram quase na mesma proporção ao se comparar a média móvel de casos e de óbitos da primeira semana de 2022 com a última semana de dezembro de 2021. Os percentuais acima foram calculados a partir de dados do portal Integra Saúde da Secretaria Estadual da Saú...