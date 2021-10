Vida Urbana Mães de filhos portadores de deficiência clamam por apoio e inclusão social Mulheres dedicam a vida aos filhos PcD, portadores de doenças que os impedem de ter atividades diárias normais e reclamam de preconceitos, solidão, medo de morrer e a impossibilidade de participar de situações simples, como lazer

Elizabeth Bezerra de Oliveira, 52 anos, professora, mora em Luzimangue, distrito de Porto Nacional. Ela é mãe do Julius Cesar Oliveira Carvalho, 11 anos. A criança necessita de cuidados como se fosse um bebê de meses de idade. Julius tem o diagnóstico de paralisia cerebral, causada por anóxia, falta de oxigênio, no momento do parto, e tetrassomia, uma síndrome raríssima c...