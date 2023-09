“Todos os dias são frutas, e tem dia que é só uma banana”, afirma uma mãe de aluno, uma técnica de enfermagem, 31 anos, sobre a escassez de merenda escolar em Miracema, na região central do estado.

A técnica considera a alimentação servida “uma vergonha” e afirma que todos os dias os filhos reclamam da merenda. “A desculpa deles é que o nutricionista faz o cardápio, desde a semana passada é só fruta. Uma vez na vida e outra na morte dão biscoitos com suco, agora imagina os alunos que moram na chácara que vem na kombi”, completa.

A técnica de enfermagem conta que tem dois filhos que estudam na Escola Municipal de Educação do Campo Vale do Tocantins, localizado no assentamento Irmã Adelaide, um de 13 e outro de 11 anos.

Outra mãe, que tem um filho matriculado na Educação do Campo Vale do Tocantins, confirma o relato. “Não está das melhores, os lanches dos estudantes já foram só uma banana. Isso mesmo, pasmem! Já foi informado à gestão sobre o péssimo lanche e, sinceramente, cansamos de reclamar. A escola espera pela prefeitura”, lamenta.

Uma dona de casa de 39 anos tem um filho na escola municipal Brigadeiro Lisias Rodrigues. Ela conta que a escola liberou as crianças mais cedo por falta de merenda escolar neste ano. “Duas ou três vezes, salvo engano, ano passado também”.

“A melhor merenda que eles tem lá é bolacha de água e sal e suco, porque o resto é beiju seco, cuscuz puro ou farofa. Teve uma vez que meu filho até machucou a gengiva com uma farinha grossa, e nem sempre tem suco”.

A mãe também diz que os filhos dificilmente comem a comida servida na escola e, por isso, manda lanche com eles todos os dias. “Gasto com lanche todo dia com eles, em média de R$ 250 a R$ 260 reais por mês, infelizmente muitas famílias não têm condições de proporcionar lanche para as crianças levarem pra escola”.

Nesta segunda-feira, 11, o vereador Thaller Rogério (Republicanos) visitou a Escola Municipal Brigadeiro Lisias Rodrigues e informou ao JTo que são vários os problemas na educação do município.

“A visita ocorreu hoje, no intervalo para merenda escolar. Foi servido farofa com melancia, os pais dos alunos entraram em contato comigo pois a semana passada foi uma banana e laranja”.

Segundo o vereador, na escola Brigadeiro Lisias, havia banana e laranja, e na outra escola, localizada no assentamento Irmã Adelaide, apenas banana.

Uma foto enviada pelo vereador, mostra bolacha com suco na escola Dalva Cerqueira Brito.

“Já mandei tanto ofício sobre outras situações, requerimentos mas a gestão não responde, por isso estou usando o instagram e whatsapp para que essas informações cheguem a ela [prefeita], e tome alguma providência”, explica.

Thaller de Castro também diz que servidores municipais lhe informaram que alguns fornecedores não entregaram as compras feitas para as escolas e ele entende que falta pagamento a fornecedores.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Miracema disse que a situação ocorreu devido a problemas pontuais em relação a alguns fornecedores que desistiram do contrato no final de agosto “em razão dos preços contratados, que segundo os mesmos, estaria inviabilizando a continuidade do fornecimento”.

Também diz que entre as medidas administrativas tomadas, está uma nova licitação em andamento para contratar novos fornecedores.

A gestão defende ainda ter feito “importantes investimentos na melhoria das condições de trabalho dos profissionais e nas condições físicas e equipamentos” das escolas para “oferecer uma educação de melhor qualidade” aos alunos.