Redação Jornal do Tocantins

Uma secretária do lar, de 29 anos, procurou a 8ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Pedro Afonso, região nordeste do estado, para relatar que o seu filho de 5 anos está desaparecido desde o dia 16 de janeiro deste ano quando o ex-marido, um motorista de 37 anos, buscou o menino em casa.

Em depoimento ela contou que na referida data, o ex-companheiro foi até a sua casa e disse que ia passar um tempo com o filho. Ele contou para ela que tinha conseguido uma autorização para passar 10 dias com o menino, mas não teve mais notícias do filho.

A mulher disse também que foi até a zona rural de Araguacema, local onde o ex-companheiro mora, mas moradores disseram que ele não reside mais lá. E na escola onde o irmão da criança estuda foi informada que a madrasta, havia solicitado a transferência do aluno, pois estava indo embora.

Ela relatou ainda que o relacionamento com o ex-marido sempre foi conturbado. No ano de 2020 solicitou medidas protetivas de urgência e desde então está separada dele.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que um inquérito policial foi instaurado pela 49ª Delegacia de Polícia Civil de Pedro Afonso, e que já iniciou os procedimentos a fim de apurar as circunstâncias do desaparecimento e a localização da criança.

O Código Penal considera como crime de subtração de incapazes a subtração de menor de 18 anos, ou pessoa interditada, pela pessoa que tenha poder familiar ou a guarda, com pena de detenção de dois meses a dois anos.