Vida Urbana Mãe se esconde há seis dias em sala hospitalar com filhas para escapar do marido agressor Homem é suspeito de estuprar uma das filhas da vítima. Ministério Público processa prefeitura de Natividade para alugar moradia segura para as vítimas, que não querem voltar para a fazenda onde moravam

Uma mulher de 39 anos junto com duas filhas, uma de 11 e outra de 9 anos, estão abrigadas há seis dias dentro de uma sala destinada a pacientes em um hospital em Natividade, por medo do ex-companheiro, padrasto das crianças, de 30 anos. As três vítimas não têm para onde ir desde que o ex-companheiro passou a ser suspeito de estuprar a enteada que hoje tem 11 anos, desde o...