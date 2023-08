Vida Urbana Mãe se arrepende de doar filha que nasceu com sífilis, não consegue reaver criança e procura polícia Desempregada de 27 anos diz ter deixado a filha recém-nascida com uma enfermeira entregar para doação, mas o pai biológico pediu a filha e ela não conseguiu mais encontrar a criança. 12ª DP investiga a história

Uma jovem de 27 anos, natural de Augustinópolis procurou a 3ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguatins na segunda-feira, 7, para relatar o desaparecimento de sua filha recém-nascida. De acordo com o relato da mulher, ela deu à luz a uma criança no dia 23 de julho deste ano, mas o nasceu diagnosticado com sífilis e precisou ficar em tratamento. Após p...