Mãe identifica no IML de Palmas corpo do filho morto a facadas após briga de sinuca em Palmas

A dona de casa Ivanda Silva Martins, de 49 anos, viajou os 120 km entre Lagoa do Tocantins e a capital tocantinense nesta segunda-feira, 27, para reconhecer o corpo do filho no Instituto Médico Legal (IML) de Palmas. A mulher disse ter poucas informações sobre a morte, mas disse aos policiais civis da 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, ter recebido a liga...