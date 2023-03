Uma mulher de 44 anos e o filho de 21 foram presos suspeito pelo crime de posse ilegal de munição, em uma propriedade rural de Conceição do Tocantins, cidade distante a 315 km de Palmas, na quinta-feira, 9. A prisão ocorreu após mandado de busca e apreensão depois que investigações da Polícia Civil (PC) revelaram que na casa da fazenda havia algumas armas escondidas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), cartuchos estavam escondidos em um dos cômodos da residência que foram localizados durante as buscas. Os dois foram conduzidos até a sede da Delegacia de Conceição, onde sofreram autuação em flagrante por posse ilegal de munições.

Eles pagaram a fiança arbitrada pela autoridade policial e foram liberados para responder ao processo em liberdade, conforme determina a legislação vigente.

Ainda conforme a SSP, a ação faz parte da operação Hórus que é uma iniciativa do Ministério da Justiça e tem por finalidade combater o tráfico de drogas, efetuar a apreensão de armas de fogo, coibir o roubo de cargas e também capturar foragidos da Justiça. Além das regiões de divisa, desta vez também engloba os municípios que estão à beira de rodovias.

Participaram da ação, policiais do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote), unidade de elite da Polícia Civil do Tocantins, com o apoio de agentes da 105ª Delegacia de Conceição do Tocantins e da Delegacia de Arraias.