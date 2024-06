Vida Urbana Mãe e filho são condenados por matar padrasto a marretadas e jogar corpo em rodovia Crime aconteceu no dia 27 de março de 2022 em Araguaína. O aposentado Faustino Brito Lima de 74 anos teve o corpo queimado e jogado às margens da TO-222

A Justiça condenou uma mulher de 60 anos e o filho dela de 40 anos por matar o aposentado Faustino Brito Lima de 74 anos a marretadas e jogar o corpo ao lado de uma rodovia em Araguaína. O crime aconteceu no dia 27 de março de 2022. Conforme o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), os réus teriam registrado um boletim de ocorrência no dia 28 de março de 202...