Vida Urbana Mãe e filha se reencontram após 38 anos de investigação e cruzamentos de dados da polícia Familiares procuraram a Polícia Civil do Goiás para solicitar projeção de envelhecimento facial e, por meio de uma troca de informações com a PCTO, souberam que uma mulher também estava à procura da mãe no Tocantins

Um encontro, que durou 38 anos para acontecer, ocorreu neste domingo, 24, no município de Itaituba, no Pará. A filha perdeu o contato com a família quando tinha 14 anos, em 1984, no município de Paraíso do Tocantins, cidade distante 60 km de Palmas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), por anos, a mãe procurou a filha e, com informações de ter...